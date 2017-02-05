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Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Elazığ’da Sivrice merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, sabah saat 05.35 sıralarında Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 

Etiketler; #Elazığ #deprem #sivrice deprem
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