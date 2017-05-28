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Elazığ'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Mikserden dökülen beton harcın yolu kaplaması nedeniyle karayolunda araçların geçişi bir süre güvenlik şeridinden kontrollü şekilde sağlandı.

Elazığ'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Elazığ'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Malatya karayolunun 20. kilometresinde Süleyman Bektaş (31) idaresindeki 23 HL 590 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 40 metre sürüklenen araç, karşı şerite geçtikten sonra durdu.

Kazada yaralanan sürücü Bektaş, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mikserden dökülen beton harcın yolun büyük bölümünü kaplaması nedeniyle karayolunda araçların geçişi güvenlik şeridinden kontrollü bir şekilde sağlandı. Kapanan yol yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Elazığ #beton mikseri #derilme #yaralı #karayolu #malatya
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