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Elazığ'da kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

Kovancılar ilçesinde kayıp kişinin cesedi, nehirde bulundu.

Elazığ'da kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kayıp kişinin cesedi, nehirde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Murat Nehri'nde bir ceset gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine iletti.

Olay yerine gelen ekipler, sudan çıkardığı cesedin kayıp olarak aranan alzaymır hastası Mehmet Adil Şeker'e (60) ait olduğunu tespit etti.

Ceset, otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #Elazığ
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