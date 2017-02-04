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Elazığ'da silahlı yaralama

Elazığ'da av tüfeği ile vurulan iki kişi yaralandı.

Elazığ'da silahlı yaralama

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Şorşor Deresi civarındaki ağaçlık alanda 22 yaşındaki Hakan Bulut ile 18 yaşındaki Yahya Fırat'ın silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile vurulduğu belirlenen Bulut ve Fırat'ı yaralı halde buldu.

Yaralılarlardan Bulut ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Fırat ise Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı yaralama #Elazığ
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