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Elazığ'da terör örgütü PKK üyesi 2 kişi tutuklandı

Elazığ'da terör örgütü PKK üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da terör örgütü PKK üyesi 2 kişi tutuklandı

Elazığ'da terör örgütü PKK üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terörle mücadele #Elazığ
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