Elazığ'da terör örgütü PKK üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da terör örgütü PKK üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.