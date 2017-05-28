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Elazığ'da trafik kazaları: 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazaları: 3 yaralı

Cahit Dolukay Bulvarı üzerinde seyreden Nurullah Kaya (19) idaresindeki 23 AT 318 plakalı otomobil, Eyüp Fırat (23) yönetimindeki 34 RK 0831 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Abbas Güney'in kullandığı 12 AT 091 plakalı otomobil, Aksaray Mahallesi Paşadağ Sokağı'nda karşı yönden gelen 33 R 7128 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Elazığ #trafik kazası #kaza #yaralı #cahit dolukay bulvarı #acil servis
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