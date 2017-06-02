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Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

 Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 23 AT 465 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl karayolu Yazıkonak beldesi çıkışındaki Kehli Köprüsü'nün demir korkuluklarına çarptı. Savrulan otomobil, refüje çarparak durdu.

Kazada, araçta bulunan Yüksel Çınar (55) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine yakın bir tesiste çalışan Ersin Bilgiç, gelen gürültüyle dışarı çıktığını anlatarak, "Bir kişi otomobilin altındaydı, vatandaşlar çıkardı. 2 de yaralı vardı, ambulans alıp götürdü.'' diye konuştu.

Olay sonrası Bingöl-Elazığ istikametinde kapanan yolda ulaşım, güvenlik şeridinden kontrollü sağlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Elazığ
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