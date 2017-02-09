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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Yaralanan bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

 Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Mahmut Özer idaresindeki 23 DY 850 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda, Murat Çetiner'in kullandığı 23 DP 984 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, kaza yapan araçlarda yangın çıkması ihtimaline karşı olay yerine sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #kaza #Elazığ
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