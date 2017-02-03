Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çayda Çıra Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, Musab Coşkun (30) idaresindeki 12 AU 783 plakalı otomobil, Özlem Kaya (29) idaresindeki 23 BJ 798 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, yol kenarındaki kaldırıma çarparak durdu.



Kazada sürücüler ile Kaya'nın kullandığı otomobilde bulunan Fatma Kaya, Sudenaz (11), Emre (9) ve Yağmur Öztekin yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.