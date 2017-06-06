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Elazığ'da tren istasyonunda yangın

Yolçatı Tren İstasyonu'nda çıkan yangında hasar oluştu.

Elazığ'da tren istasyonunda yangın

 Elazığ'da Yolçatı Tren İstasyonu'nda çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Yolçatı Tren İstasyonu'nun ambar bölümünde bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler istasyon personelinin soyunma odası ile çalışma odasına da sıçradı.

İstasyon görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, istasyonun harekat odasına sıçramadan yaklaşık bir saat süren çalışmayla söndürüldü.

Hasara yol açan yangında, istasyonun ambar bölümü ile personelin soyunma ve çalışma odaları tamamen yandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #tren istasyonu #Elazığ
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