Operasyonda 22 kilogram kubar esrar ve 46 bin 574 kök Hint keneviri ele geçirildi

Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 kilogram esrar ve 46 bin 574 kök Hint keneviri ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köklüce köyü Dolküçük mezrasında A.Ç, E.Y, F.Y. ve N.Ç'nin ev ve eklentileri ile bağ ve bahçelerine operasyon düzenledi.



Yapılan aramada 22 kilogram kubar esrar ve 46 bin 574 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.