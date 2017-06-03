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Elazığ'da yanmış erkek cesedi bulundu

ELAZIĞ'da boş bir arazide, kimliği belirsiz yanmış bir erkek cesedi bulundu.

Elazığ'da yanmış erkek cesedi bulundu

ELAZIĞ'da boş bir arazide, kimliği belirsiz yanmış bir erkek cesedi bulundu.

Zafran Mahallesi'nde bugün hurda toplayan bir kişi, boş arazide ayakları dışındaki tüm vücudu yanmış bir cesetle karşılaşınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yapılan incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti.

Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Polis, cesedin kime ait olduğunu belirlemek amacıyla çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Elazığ #erkek
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