Harput Bakım, Sosyal ve Rehabilitasyon Merkezindeki çocuklara cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 7 görevli hakkında iddianame hazırlandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca "Harput Bakım, Sosyal ve Rehabilitasyon Merkezindeki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunulduğu" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 7 çalışan hakkında iddianame hazırlandı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Harput Bakım, Sosyal ve Rehabilitasyon Merkezine dönüştürülen Harput Çocuk Yuvasında yaşı küçük kız çocuklarına kurum çalışanlarının cinsel istismarda bulundukları iddiası üzerine 11 Mart 2014'te adli soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.



Soruşturma sonucunda kurumda hizmetli olarak çalışan A.S. ve N.Y'nin 2007-2011 tarihlerinde 15 yaşından küçük E.K, hizmet alım personeli S.D'nin de 2009'da 15 yaşından küçük E.A'ya birden çok kez cinsel istismarda bulunduğu hususunda kamu davası açmaya yeterli delil elde edildiği belirtilen açıklamada, yaşı küçük mağdurlar B.Ş, S.T. ve M.A'ya yönelik ise cinsel istismarda bulunulduğuna dair kanıta ulaşılamadığı vurgulandı.



Cinsel istismar eylemlerini öğrendikleri halde adli makamlara bildirmeyen kurum müdürleri Ş.C. ve Z.A.K, müdür yardımcısı Z.K. ve psikolog S.E. hakkında da dava açılmasına ihtiyaç doğduğu ifade edilen açıklamada, zanlılar hakkında "çocuğun cinsel istismarı" ve "suçu gizleme" suçlarından hazırlanan iddianamenin Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği kaydedildi.