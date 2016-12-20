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Elazığ'daki FETÖ soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı

Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Elazığ'daki FETÖ soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde SODES projesinde yolsuzluk yaptığı iddia edilen FETÖ/PDY üyelerine yönelik çalışma yapmıştı.
Yapılan çalışmada, FETÖ/PDY üyelerinin KHK ile kapanan Sevgi Eğitim ve Hoşgörü Gönüllüleri Derneği üzerinden yolsuzluk yaptığı belirlenen şüphelilere Elazığ merkezli Malatya, Kahramanmaraş, Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon yapılmış 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda örgütün şifresi olarak kabul edilen 13 adet 1 dolar, Bank Asya hesap cüzdanları, dijital materyaller ve FETÖ’ye ait yasaklı yayınlar ele geçirilmişti.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Kaynak: İHA
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