Olayda yaralanan 3 çocuk annesi Acar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, yoldan çekerken başına isabet eden kurşunla yaralanan 45 yaşındaki Canan Acar yaşamını yitirdi.



Eşi ve çocuklarıyla birlikte caddede yürüdüğü sırada, öğretmenevi yanında 2 kişinin birbirlerine ateş ettiği kavgada başından ağır yaralanan Acar, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.



Acar'ın cesedi Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.



Elazığ'da 7 Haziran'da yoğun yaya trafiğinin bulunduğu Ahmet Aytar Meydanı ile öğretmenevi arasında iki kişi arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgada seken kurşunlardan dolayı yoldan geçen Canan Acar, Yusuf Altınbaş ve Vahit Özcan yaralanmıştı.



Olayın ardından şüphelilerden biri ile şüphelinin suç aleti tabancayı olay yerinden kaçıran bir kişi gözaltına alınmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.