Elbistan'a kar, siyah yağdı- Kahramanmaraş haberleri

Kahramanmaraş'ta bulunan 2 termik santralden çevreye yayılan kirlilik, yağan karı bile siyaha çevirdi. Santral nedeniyle rahat nefes alamadıklarını belirten yurttaşlar, yaşadıkları sorunları Ulusal Kanal'ın Whatsapp ihbar hattına ulaştırarak seslerini duyurmak istedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine kar, siyah yağdı.



Bölgede faaliyet yürüten A ve B Termik Santrali, dünyanın en kirli santralleri arasında yerini alıyor. Santralin bacalarından çevreye yayılan kükürtdioksit, kül ve diğer maddeler mahalleyi siyaha büründü.



Yerdeki beyaz karın üzerindeki kül tabakasını gören vatandaşlar, cep telefonu ile çektikleri görüntüleri Ulusal Kanal'ın Whatsapp ihbar hattına ulaştırdı.



Çoğulhan Mahallesi sakinlerinden Saliha Doğan, termik santral nedeniyle yaşadıkları sorunları anlattı.



Yurttaşlar yetkililerden yardım bekliyor.







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