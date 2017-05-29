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Elektrik direği için açılan deliğe düşen çocuk kurtarıldı

Antalya'da elektrik direği dikmek için açılan deliğe düşen 8 yaşındaki Suriyeli çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Elektrik direği için açılan deliğe düşen çocuk kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Aksu ilçesinin Özlü köyünde ailesi seralarda çalışan Suriyeli Babet T, arkadaşlarıyla oynarken elektrik direği için açılan yaklaşık 1 metrelik deliğe düştü. Bir çocuğun sığabileceği büyüklükteki delikte sıkışan ve çıkamayan Babet'i kurtarmak için çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Köye gelen itfaiye ekipleri Babet'i kurtarmak için çalışma yaptı. Sadece yüzünün göründüğü delikten kurtarma çalışmalarını izleyen çocuğu çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

Babet, deliği beton kırıcılarla genişleten itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Ayağının kırıldığı öğrenilen çocuğun, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kurtarma #itfaiye #çocuk
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