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Elektrikli testereyle trafo hırsızlığı

Manisa'da maden ocağına ait trafoyu çalmaya çalışırken yakalanan ve çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 5 zanlı tutuklandı

Elektrikli testereyle trafo hırsızlığı

Manisa'da maden ocağına ait trafoyu elektrikli testereyle sökmeye çalışırken suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adam kaçırma, hırsızlık, yağma ve yaralama gibi 10 suçtan sabıkaları ve haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların gözaltına alınmaları için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Yunusemre ilçesinde olduğu ihbarı üzerine ekipler, Türkmen Mahallesi'nde önlem aldı.

Şelale mevkisindeki maden ocağına ait elektrik panosunu elektrikli testereyle sökmeye çalışan zanlılar, ekipleri görünce otomobille kaçtı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki M.Ş (26), E.A (30), İ.Y (24), R.K. (20) ve F.Ş (21) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, "hırsızlık ve yağma" suçlarından tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trafo hırsızlığı #Manisa #elektrikli testere
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