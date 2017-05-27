Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kullanılan elektronik kelepçe, 4 ilde daha uygulanacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kullanılan elektronik kelepçe, 4 ilde daha uygulanacak.



AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında 2015'te imzalanan protokol kapsamında, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla pilot iller Ankara ve İzmir'de elektronik kelepçe uygulamasına başlandı.



Uygulamanın kadına karşı şiddetin engellenmesinde en önemli tedbir olduğunun tespit edilmesiyle elektronik uygulama ünitesi ve il sayısının artırılmasına ilişkin planlama yapıldı.



Elektronik uygulama ünitesinin sayısı, 10'dan 30'a yükseltilerek Antalya, Bursa, Samsun ve Gaziantep'te de kullanılması kararlaştırıldı.



Uygulama başladığından bugüne kadar Ankara ve İzmir'de 24 olayın takibinin yapıldığı ve herhangi bir şiddet unsuruna rastlanılmadığı belirtildi. Planlama dahilinde ünite ve il sayısının artırılmasıyla yılda yaklaşık 100 olayın takip edilebileceği öğrenildi.



Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki elektronik izleme sistemi altyapısıyla şiddet uygulayanlar ile mağdurların takibi ve tedbir kararının ihlali durumunda kolluk kuvvetinin etkin bir şekilde olaylara müdahale etmesi sağlanarak, mağdurun korunması amaçlanıyor.