İzmir'de doğuştan iki bacağı kısa olan ve diz kapağı bulunmadığı için elleri üzerinde yürüyen 12 yaşındaki Arzu Özbek, en büyük arzusu ve annesinin vasiyetini yerine getirmek için başladığı okulda karne sevinci yaşadı

İzmir'de doğuştan iki bacağı kısa olan ve diz kapağı bulunmadığı için elleri üstünde yürüyen 12 yaşındaki Arzu Özbek, en büyük arzusu ve annesinin vasiyetini yerine getirmek için başladığı okulda ilk karne sevincini yaşadı.

Karabağlar ilçesinde okuma yazma bilmeyen annesi Elif Özbek'in ölümünün ardından yalnız kalan ve annesini vasiyetini gerçekleştirmek için okuma yazma öğrenmek isteyen doğuştan iki bacağı kısa olan ve diz kapağı bulunmadığı için elleriyle yürüyen Arzu Özbek, ilk karnesini aldı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle geçen yıl Limontepe Seniye Hasan Saray İlköğretim Okulu'na kayıt yaptıran Arzu, sabah saatlerinde karnesini almak için okuluna geldi.



''Keşke annem karne aldığımı görebilseydi''

Karnesini öğretmeni Cenk Şimşek'in elinde alan Özbek, AA muhabirine, okulda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sekiz kişilik özel eğitim sınıfında 2 öğretmenle öğrenim gören Özbek, servisle her gün okula gidip geldiğini, burada öğretmenlerini, arkadaşlarını, okula dair herşeyi çok sevdiğini anlattı.

Annesinin vasiyetini gerçekleştirmek için okuma yazmayı öğrenmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Özbek, şöyle konuştu:

''Bugün karnemi aldım. Çok mutluyum. Anneme verdiğim sözü yerine getirdim. Keşke annemde yaşasaydı. Karne aldığımı görebilseydi ama her yerden görebiliyor. Biz onu göremiyor olsak da o bizi görüyor. Yaz tatilinde bol bol kitap okumayı düşünüyorum. Bu okulda olmaktan çok mutluyum. İyi ki gelmişim. İlerde doktor olup hastaları iyileştirmek istiyorum.''



Annesi kalp krizi nedeniyle vefat etmişti

Gebelik döneminde diyabet hastası olduğu tespit edilen anne Elif Özbek, yatağa bağımlı hale gelmiş, bir bacağı da kesilmişti.

Doğuştan engelli Arzu ve yatalak durumdaki annesine ilişkin haberlerin gazete ve televizyonlarda yer bulması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla aileye yardım eli uzatılmıştı.

Tedavi gördüğü Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesindeki tüm müdahaleye rağmen anne Elif Özbek, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

