Elleriyle yaptıkları yarım asırlık evleri yıkıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan yaşlı çift, elleriyle taş ve topraktan yaptıkları evlerinin depremde yıkılmasının üzüntüsünü yaşıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, elleriyle taş ve topraktan yaptıkları evleri 5,3'lük depremde yıkılan yaşlı çift, yarım asırlık evlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İlçeye bağlı Yukarıköy'deki evlerinin enkazını gezen Medine ve Ali Osman Köse çifti, duygusal anlar yaşadı.

Ali Osman Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarım asırdır aynı evde yaşadıklarını vurgulayan Köse, şunları dile getirdi:

"50 seneyi geçti de 50 sene diyelim. İşte ondan sonra evlendik. Askere gittik. İki sene askerde durduk. Geldik. Şu arkadaki evi yaptık. Yarısı yıkık ya, onu yaptık. Ellerimizle yaptık bu evi. Yaşıyor, geçinip gidiyorduk. Depremle yıkıldı onlar da. Ortalama 50 sene 1945 doğumluyum ben. Bu eve evlendik de öyle girdik. Damat girdik bu yıkılan eve. Şimdi depremde her taraf yıkıldı. Bunun arkası yıkık, üstünde böyle yarıklar var."

Köse, hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını belirterek "Şimdi bir şey yapamıyoruz. Hayvanlar var işte bir parça. Oğlanı yolladık onlara bakmaya. Ben emekliyim. Eşim emekli değil, Bağ-Kur'a girdim ben. İşte oradan emekliyim." dedi.



"Ben buraya gelin geldim"

75 yaşındaki Medine Köse de evlerinin yıkılmasına çok üzüldüklerini, başka bir sıkıntıları olmadığını ifade etti. Köse, "Ben buraya gelin geldim. 50 senedir yaşıyordum. Şimdi de yıkıldı depremde. Üzüntüdeyiz, ne yapalım? Allah'ımıza çok şükür devletimizden yardım istemedik. Kendi içeceğimiz, yiyeceğimiz var bizim. Allah'ımıza çok şükür." diye konuştu.