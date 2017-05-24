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​Emeklilik hobisi gelir kapısı oldu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan Ahmet Bincan, ağaç parçalarını işleyerek çeşitli araç ve gereçleri üretiyor. Bincan, emeklilik hobisi olarak yaptığı ürünlerini yurt dışına ihraç ediyor.

​Emeklilik hobisi gelir kapısı oldu

Mesleği elektronik ustalığı olan 72'lik Ahmet Bincan, maket bıçağı, pense ve bir parça ağaç ile 'kullanılmaz' denilen ağaç ve kozalaklara yeniden hayat veriyor. 

Ağaç parçalarını yeniden işleyen Ahmet Bincan, abajür, kalemlik, sehpa ve maket gibi yüzlerce yeni ürünü ortaya çıkarttı.

Ahmet Amca'nın en önemli özelliğiyse, üretimde ihtiyaç duyduğu malzemeler için tek bir ağaca dahi zarar vermemesi.

Ürünlerine Amerika ve İsviçre gibi ülkelerden talep gelen Bincan'ın en büyük mutluluğu, yeni şeyler üretebilmek.



HABER-KAMERA: ONUR ALTINKAYNAK
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #aydın
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