Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, merkez Yüreğir ilçesindeki Solaklı, Yunusoğlu, Alihocalı ve Koza mahallelerinde şüpheli araç ve kişilere yönelik ortak uygulama bölgesinde havadan gerçekleştirdiği denetim sırasında Hint keneviri ekili tarlayı fark edince helikopterle bölgeye inerek ekiplerle beraber uyuşturucu bitkilerini söktü. Operasyona özel harekat, terör, uyuşturucu ile mücadele ve asayiş ekipleri de katıldı.

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, uygulama bölgesinde havadan gerçekleştirdiği denetim sırasında Hint keneviri ekili tarlayı fark edince helikopterle bölgeye inerek ekiplerle beraber uyuşturucu bitkilerini söktü.







İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat, terör, uyuşturucu ile mücadele ve asayiş ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki Solaklı, Yunusoğlu, Alihocalı ve Koza mahallelerinde şüpheli araç ve kişilere yönelik ortak uygulama gerçekleştirdi.







Adana Emniyet Müdürü Osman Ak da helikopterle havalanarak uygulamanın gerçekleştirildiği bölgelerde ekipleri denetledi. Ak, telsizle yaptığı anonsta Koza Mahallesi'ndeki bir tarlada Hint keneviri ekili olduğunu belirterek, ekipleri o bölgeye sevk etti.



Kendisi de bölgeye yakın bir noktaya inerek tarlaya gelen Ak, ekiplerle beraber Hint kenevirlerini söktü.







Bu arada, diğer bölgelerde de drone ve helikopterle gerçekleştirilen denetimlerde Hint keneviri ekili tarlalar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çeşitli tarlalara ekili haldeki 15 bin 240 kök Hint keneviri imha edilmek üzere yerlerinden söküldü.







Öte yandan, yollardaki denetimlerde ise hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı, ruhsatsız 3 tabanca da ele geçirildi.