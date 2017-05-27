Iğdır'da seçim heyecanı
Iğdır'da seçim heyecanı
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler

Emniyetin yeni nesil "delil avcıları" yolda

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından başlatılan "Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Geliştirme Projesi" kapsamında toplam 120 adet kriminal inceleme aracı alınacak.

Emniyetin yeni nesil "delil avcıları" yolda

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından başlatılan "Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Geliştirme Projesi" kapsamında toplam 120 adet kriminal inceleme aracı alınacak.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ile Savunma Sanayi Müsteşarlığınca yürütülen "Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Geliştirme Projesi" kapsamında genel müdürlük envanterine, her türlü arazi ve iklim şartında çalışma ve inceleme imkanı sağlayacak, özel tasarım, yeni nesil kriminal inceleme araçları girmeye hazırlanıyor.

Alınacak 120 adet kiriminal inceleme aracı, tehlikeli görevlerini aldıkları eğitim ve teknolojik araçları sayesinde başarıyla yerine getirmeyi sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ekiplerine destek olacak. Yeni nesil bu araçlarla olayların daha hızlı ve etkin bir şekilde aydınlatılması hedefleniyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin intikalini sağlayacak

Dört kategoride incelenen yeni nesil kriminal araçları, zırhlı ve zırhsız olarak ikiye ayrılıyor. Bu araçlardan ilk kategoride yer alan 4x4 zırhsız olay yeri inceleme araçları, "Delil Muhafaza" ve "Ofis" olmak üzere iki bölümden oluşacak. Bu araçlar bulguların olay yerinden laboratuvarlara emniyetli şekilde intikalini sağlamakla görevli olacak.

İkinci kategoride yer alan 4x4 zırhlı olay yeri inceleme araçları ise özellikle güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarının gerçekleştiği Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki illerde görev alacak. "Mobil Laboratuvar", "Delil Muhafaza" ve "Ofis" bölümlerine sahip bu araçlar da, güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarının ardından olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerine intikallerini ve delillerin güvenliğini sağlayacak.

Olay yerinden anında parmak izi sorgulaması

"Mobil Laboratuvar", "Delil Muhafaza" ve "Ofis" bölümlerinin de olacağı bu araçların tamamında, olay yerinden parmak izi arşiv sorgulamasının anında yapılmasını sağlayacak mobil APFİS sistemi bulunacak.

Balistik sorgulama yapılabilecek

Bu araçlar sayesinde, olay yerlerinde silah ve motorlu araç seri numarası incelemesi, her türlü temel fiziki inceleme ve olay yerinden elde edilen kısa namlulu ateşli silahlardan mukayese kovanı alarak "Mobil Balistika Sistemi" ile anında balistik arşiv sorgulaması gibi çalışmalar yapılabilecek. Son kategorideki bu araçlarda da "Mobil Kriminal Laboratuvar" ve "Ofis" bölümleri yer alacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #emniyet #delil avcıları #kriminal inceleme aracı
banner863
Önceki Haber
Vatan Partisi Iğdır'da miting düzenledi
Sonraki Haber
Elektronik kelepçe uygulaması genişletiliyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.