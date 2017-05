Tekirdağ'da down sendromlu, otizmli, görme ve bedensel engellilerin oluşturduğu "Engelsiz Yaşam Korosu" sayesinde, koro üyelerinin öz güvenleri arttı.

Engelsiz Yaşam Derneği ve Süleymanpaşa Engelliler Koordinasyon Merkezi (SEKOMER) Başkanı Şerife Türüdü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronun kuruluşunun zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.



"Koroya katıldıktan sonra kendisini iyi hisseden birçok arkadaşımız var." diyen Türüdü, "Engelsiz Yaşam Korosu Süleymanpaşa ilçesinde yaşayanlara bir lokomotif oldu. Şu anda o vagonları biz sürüklüyoruz. Biz burada koroda sadece şarkılarımızı söylemiyoruz birbirimizin her türlü dertlerimizi dinliyoruz. Her türlü sorunumuza derman olmaya çalışıyoruz. Ben bu koro ile birçok engelleri aştığımızı düşünüyorum. Buraya gelen herkesin gelişimlerini tek tek takip ediyorum. Bizimle hiç konuşmayan kişiler sosyalleşmiş durumda. Engelli olmayıp gönüllü dostlarımız da gelip bizimle beraber koroya katılıyorlar." ifadelerini kullandı.



"Türküler benim dostum"



Tekerlekli sandalyesi ile koroda yerini alan Mustafa Tufan (59), kuruluş aşamasından itibaren koroda olduğunu belirterek, kendilerini izleyenlerin koroyu başarılı bulduklarını ve imrendiklerini vurguladı.



Doğuştan görme engelli Uğur Aslan (27), koroda bağlama çaldığını ve çok güzel vakit geçirdiğini anlatarak, "Türküler benim dostum gibi oluyor söyleyince. Anlatamadıklarımı insanlara türkülerle anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.



Gülşah Yerimer (29) de koroda yer almanın kendisine enerji verdiğini ifade etti.