Doğuştan engelli 19 yaşındaki Rosa Spencer, Fethiye'de yamaç paraşütü ile uçuş yaptı

Doğuştan ayaklarını kullanamayan İngiliz Rosa Spencer, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütüyle uçuş yapma hayali için yakınlarıyla ilçeye gelen doğuştan bedensel engelli 19 yaşındaki Spencer, yamaç paraşütü pilotu Mustafa Kemal Öztürk ile tandem (ikili) uçuş için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı. Diğer pilotların da yardımıyla hazırlıklarını tamamlayan ikili, bin 700 metrelik pistten uçuşunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika gökyüzünden Ölüdeniz manzarasını izleyen Rosa Spencer ve Öztürk, Belcekız Plajı'ndaki piste indi.

Uçuş, pilot Öztürk tarafından aksiyon kamerasıyla kaydedildi. Gökyüzünde kaydedilen görüntülerde, Mustafa Kemal Öztürk'ün paraşütün kontrolünü Spencer'a verdiği görülüyor. İngiliz gencin, Öztürk'ün yönlendirmesiyle gökyüzünde aksiyon hareketleri gerçekleştirdiği de görüntülere yansıyor.

Rosa Spencer, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçuşunun çok iyi olduğunu ve gökyüzünde harika zaman geçirdiğini dile getirdi.

Daha önce ailesi yamaç paraşütü yaptığı için kendisinin de uçmak istediğini anlatan Spencer, "Ölüdeniz'in inanılmaz bir manzarası var. Daha önce hiç böyle bir yer görmemiştim. Ülkemde de bütün arkadaşlarıma yamaç paraşütü yapmalarını tavsiye edeceğim." dedi.



"Yeryüzünde yapamadıklarını gökyüzünde yaptı"

Pilot Öztürk ise yamaç paraşütünü hiç bacağı olmayan kişilerin de rahatlıkla yapabileceğini ifade etti.

Yamaç paraşütünün sanıldığı kadar "tehlikeli" bir spor olmadığını vurgulayan Mustafa Kemal Öztürk, şunları kaydetti:

"Doğru havada, doğru önlemlerle yapıyorsanız bu sporun herhangi bir riski yok. Engelli İngiliz, uçuştan önce havada yapmak istediklerini bana anlatmıştı. Gökyüzünde akrobasi hareketleri yaptı. Yeryüzünde yapamadıklarını gökyüzünde yaptı. Onun bir hayalinin gerçekleşmesine vesile olduğum için çok mutluyum."