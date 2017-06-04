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Erkek arkadaşı tarafından dövülen kadın yol ortasında baygın bulundu

Konya'da ismini vermek istemediği erkek arkadaşı tarafından dövülen 36 yaşındaki Funda B., yol ortasında baygın halde bulundu.

Erkek arkadaşı tarafından dövülen kadın yol ortasında baygın bulundu

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil ile dolaşırken erkek arkadaşı tarafından dövülen Funda B., araçtan indirildi. Bir süre yürüyen Funda B., başına aldığı darbeler nedeniyle yol artasında baygınlık geçirdi.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin "Sana ne oldu?" sorusuna, "Dayak yedim" diye yanıt veren Funda B., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldrılarak tedavi altına alındı.

Funda B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 9 aylık bir çocuğu olduğu ifade edilen Funda B.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, kendisini döven kişinin ismini vermek istemediğini ve kimseden şikayetçi olmayacağını söylediği kaydedildi.  

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Konya #erkek arkadaşı
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