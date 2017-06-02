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Erzincan'da dolandırıcılık operasyonu

Karayolu kenarında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Romanya uyruklu 10 kişi yakalandı

Erzincan'da dolandırıcılık operasyonu

Erzincan'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerine "yardıma muhtaç aile" görünümü vererek çeşitli bahanelerle Erzincan-Erzurum karayolunda insanları dolandıran kişiler olduğu ihbarını aldı.

Karayolunda seyreden vatandaşlardan para isteyen ve sahte ziynet eşyalarını paraya çevirmek suretiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Romanya uyruklu 10 kişi, Üzümlü ilçesi Avcılar köyü mevkisinde yakalandı.

Jandarma ekiplerince şüphelilerin üstleri ve araçlarında yapılan aramalarda bin 200 avro, 4 bin 480 lira ve 710 Rumen leyi ile sahte takı ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yabancı uyruklu #operasyon #gözaltı #Erzincan #dolandırıcılık
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