Erzincan’da “huzur“ operasyonu

Kentte, çeşitli şubelerde görevli polislerin katılımıyla "huzur" operasyonu başlatıldı

Erzincan'da, çeşitli şubelerde görevli polislerin katılımıyla "huzur" operasyonu yapıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla başlattığı "huzur" operasyonu devam ediyor.



Terör, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı yüzlerce personelin katılımıyla düzenlenen operasyon kapsamında, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum karayolunun yanı sıra çeşitli yerlerde de kontrol noktaları oluşturuldu.



Ekipler, kontrol noktalarına gelen araçlarda arama yaptı ve şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti. Birçok eğlence merkezinde de kimlik kontrolü yapan polis, şüpheli şahıslar üzerinde çalışma başlattı.