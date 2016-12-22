Erzurum'da 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastanelik oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Karabekir Mahallesinde gece yarısı yanan sobanın üzerine kömür atıp yatan Şahin ailesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile, sabah 05.00 sıralarında Recep Şahin’in babasının odasına giderek rahatsızlandığını söylemesi üzerine 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Recep Şahin (44), Leyla Şahin (42), Abdulkadir Şahin (8) ve Hayrunnisa Şahin (10) 112 Acil Servis’te yapılan ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken Ahmet Şahin (80) ve Naciye Şahin (73) ise Oltu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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