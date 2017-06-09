Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da 504 bin 565 öğrenci karnelerini aldı

Doğu Anadolu'daki 7 ilde 504 bin 565 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Erzurum'da, bin 233 okulda 11 bin 357 öğretmen eşliğinde 165 bin 621 öğrenci karne aldı.

Eğitim öğretim sezonunun sona ermesi sebebiyle Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Yakutiye ilçesinde bulunan Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Protokol, okula giriş esnasında okul öğrencilerinden oluşan bar ekibinin gösterisiyle karşılandı.

Anaokulu sınıfına giren Azizoğlu ve protokoldekiler, minik öğrencilerle sohbet edip kendilerini tebrik ederek karne ve hediyelerini verdi.

Azizoğlu, ana sınıfında karnelerini ve hediyelerini verdiği öğrencilerin ellerini öptü.

Diğer sınıflardaki öğrencileri de ziyaret eden Azizoğlu'nun, öğrencilerle sohbeti esnasında eline aldığı kitabı öğrencilere okutmasının ardından "Aferin, sizler bir üst sınıfa geçebilirsiniz." demesi öğrenciler ve protokol arasında gülüşmelere neden oldu.

Azizoğlu ve beraberindekiler, karne dağıtımı sonrası sınıflarda öğrenci ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ardahan

Ardahan'da 20 bin 13 öğrenci karne alarak 2016-2017 eğitim öğretim yılını tamamladı.

Ardahan il genelinde olduğu gibi kent merkezine bağlı Binbaşar köyünde de karne heyecanı yaşandı.

Binbaşar İlkokulunda Aras EDAŞ tarafından dönemin son gününde öğrencilere "Eğitime enerji ver programı" kapsamında bilgilendirme sunumu yapıldı. Aras EDAŞ yetkilileri daha sonra öğrencilere giyecek ve kitap gibi çeşitli hediyeler armağan etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, öğrencileri karneleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İl genelinde bin 283 derslikte dönemi sorunsuz şekilde kapattık. Öğrenci ve veliden tek isteğimiz, tatil dönemini iyi değerlendirmeleridir. Bugün itibariyle bin 414 öğretmenimiz ve 20 bin 13 öğrencimizle sezonu kapattık." dedi.



Kars

Kars'ta, 66 bin öğrenci karne alma heyecanını yaşadı.

Kentin Aydın Tanrıverdi İlkokulunda düzenlenen karne törenine Kars Valisi Rahmi Doğan da katılarak öğrencilere karnelerini takdim etti.

Doğan, burada yaptığı konuşmada 2016-2017 eğitim-öğretim yılını tamamladıklarını belirterek, "Kazasız belasız bir yıl geride bıraktık. Kışında burada çok fazla kış tatili vermedik. 66 bin öğrencimiz bin 600 öğretmenimiz eğitim öğretim yılını tamamladı, eğitim camiası için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ailelere öğrencilerin verimli bir tatil geçirmesi adına farklı etkinliklere yönlendirmesi gerektiğini ifade eden Doğan, yarın Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girecek öğrencilere de başarı diledi.

Doğan, karne dağıtımının ardından öğrenci ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ağrı

Ağrı'da, 2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 152 bin 200 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Merkeze bağlı İpek Yolu Ortaokulundaki törene katılan Ağrı Valisi Musa Işın ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Karne töreninin ardından öğrencilerle sohbet eden Vali Işın, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencileri tebrik ederek tavsiyelerde bulunan Vali Işın, "İnşallah hep böyle başarılı olursunuz. Güzel meslekleriniz olur. Memleketimize, milletimize hizmet edersiniz. Güzel bir hayatınız olur. Cehaletten kurtulursunuz inşallah. Vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza güzel hizmetler yaparsınız. Anne ve babanıza bakar, onları sever ve sayarsınız." diye konuştu.

Işın yaz tatilinde Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilere bisiklet sözü vererek, öğrenci ve öğretmenlerle fotoğraf çektirdi.



Erzincan

Erzincan'da, 273 okulda 3 bin 386 öğretmen 40 bin 771 öğrenci de karne heyecanı yaşadı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Akşemsettin İlkokulunda öğrencilerine karnelerine vererek onlar ile sohbet etti.

Okulun birinci sınıf öğrencilerini ziyaret eden Arslantaş, karnelerini verdikten sonra öğrencilere kitap okutarak tatilde de kitap okumaları yönünde telkinde bulundu.



Tunceli

Tunceli'de ise 96 okulda 936 öğretmen eşliğinde 9 bin 853 öğrenci karne aldı.

Kentin Özel Eğitim Uygulama Merkezindeki karne törenine Vali Vekili Hasan Çiçek, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Celil Güngör de törende yaptığı konuşmada, eğitim öğretim yılını Tunceli'de özel eğitim öğrencileriyle birlikte kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Tunceli'de özel eğitim sınıflarını ve okullarını gezerek incelemelerde bulunduğunu aktaran Güngör, "Tunceli'de özel eğitim alanında fedakar ve çalışkan öğrenciler, öğretmenler ve son derece ilgili bir veli kitlesiyle karşılaştım ve son derece memnun oldum." dedi.

Güngör, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere daima öncelik verdiklerini belirterek, kentte özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için mesleki eğitim merkezi açılacağını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli oyunlar sergilendi.

Program, öğrencilere karnelerinin verilmesiyle sona erdi.

Iğdır'da da 2 bin 900 öğretmenin görev yaptığı 277 okulda 50 bin 107 öğrenciye karneleri dağıtıldı.