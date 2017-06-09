Erzurum'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Erzurum'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Sanayi Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine bıçak ve sopalarla saldırdı.



Polis ekipleri kısa sürede olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.



Kavgada yaralanan ve sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan 6 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.