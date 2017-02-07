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Eşini öldüren sanığa 19 yıl hapis cezası

Eskişehir'de tartıştığı eşini 4 yerinden bıçaklayıp, öldürdüğü öne sürülen sanık, 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eşini öldüren sanığa 19 yıl hapis cezası

Eskişehir'de tartıştığı eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığa 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık İsmet Ateş (54), maktul Selime Ateş'in (49) annesi Fikriye, babası Ahmet ve kardeşi Hüsmen Çoban ile çiftin çocukları Ayşe Balkan ve Ali Ateş katıldı.
Sanık Ateş, yaşanan olay nedeniyle kayınpederi ve kayınvalidesinden özür diledi.
Eşini kasten öldürmediğini savunan Ateş, "8-9 yıl önce resmen boşanmamıza rağmen eşimin isteğiyle yeniden evlenmiştik. Tartışma sonucu bu olay yaşandı, pişmanım." diye konuştu.
Maktul Selime Ateş'in annesi Fikriye, babası Ahmet ve kardeşi Hüsmen Çoban ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.
Çiftin çocukları ise babalarından şikayetçi olmadı.
Mahkeme heyeti, sanığı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
Bu arada, maktulün annesi Fikriye Çoban, duruşma sonrası gazetecilere, sanığa verilen cezayı az bulduğunu söyledi. Çoban, "19 yıl ceza çok az 40 yıl olmalıydı." dedi.
Yeşiltepe Mahalesi 2. Tugay Sokağı'nda yaşayan İsmet Ateş ile eşi Selime Ateş arasında aldatma iddiasıyla 24 Kasım 2016'da tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 yerinden bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan İsmet Ateş, tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #karar #Eskişehir #dava #cinayet
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