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Eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tüfekle eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazılıtaş köyünde yaşayan Ömer Ö. (64), henüz bilinmeyen nedenle evinde 62 yaşındaki eşi Raziye Ö'ye av tüfeğiyle ateş etti. Raziye Ö. olay yerinde yaşamını yitirirken, Ömer Ö. ise aynı tüfekle kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Bilgi verilmesi üzerine köye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #eşini öldürdü #Sorgun #Yozgat
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