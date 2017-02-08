Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eşini ve kendini bıçakla yaraladı.

Kemalpaşa Mahallesi Hüner Sokağı'nda yaşayan A.K. (43), eşi G.K. (42) ile henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. mutfaktan aldığı bıçakla önce eşini ardından da kendisini yaraladı.



Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.K, buradaki müdahalenin ardından Bursa'daki bir özel hastaneye sevk edildi.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.