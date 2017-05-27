İzmir'de eski eşinin şiddet, hakaret ve tehditlerine maruz kalması nedeniyle dava açan G.C, boşandığı eşiyle maddi imkanları yetersiz bir okula 5 bin lira bağışta bulunması şartıyla uzlaştı.

İzmir'de şiddet gördüğü eşinden 2 yıl önce ayrılan kadın, boşandıktan sonra hakaretlerine devam ettiği için şikayetçi olduğu eski eşiyle maddi imkanları yetersiz bir okula 5 bin lira bağışta bulunması şartıyla uzlaşma sağladı.



İzmir'de yaşayan G.C. (25) evlilikleri süresince eşi C.E'nin (30) şiddet, tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı. Bu süreçte 4 kez evden uzaklaştırma cezası alan eşinden 2 yıl önce boşanan G.C, tehditlerin sürmesi nedeniyle çocuğunun velayetinin babaya verilmesini kabul etti.



Çocuğunu görmek için boşandığı eşiyle görüşmek durumunda kalan kadın, bu süreçte de şiddet ve hakaret gördüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



Açılan dava, tehdit ve hakaret suçlarını içeren dosyalar, uzlaştırma bürosuna gönderildi.



Uzlaştırmacı Filiz Yücesoy Delibaşlar ile taraflar ayrı ayrı görüştü. Uzun süren görüşmeler sonunda taraflar, C.E'nin maddi imkanları yetersiz bir okula 5 bin lira bağışta bulunması şartıyla uzlaştı.



"Şiddet yok denecek kadar azaldı"



G.C, AA muhabirine, boşandığı eşinin tehdit ve hakaretleri nedeniyle 5 bin lira bağışta bulunduğunu söyledi.



Uzlaştırmadan önce çok hakarete maruz kaldığını ifade eden G.C, "Uzlaştırmadan sonra yok denecek kadar azaldı. Şu an 3-4 şiddet dosyası var hala sonuçlanmadı. Şiddet uygulayan erkekler hiçbir şekilde doğru dürüst ceza almıyorlar. Uzlaştırmada bunun bir bedeli oluyor. 3-5 çocuk sevindiriyoruz. Bir işe yaradı. Bu cezalar kişilik haklarının çiğnenmesinde caydırıcı oluyor. Bir daha yaparken düşünmesine sebep oluyor. Bu ceza onu çok yıpratmış. '5 bin lira ödemek beni 1 sene geriye attı.' demiş. Şu an herhangi bir şiddet, hakaret olayı yok." dedi.



Uzlaştırmacı Filiz Yücesoy Delibaşlar ise görüşmelere mağdur taraf G.C. ile başladığını, kendisine uzlaştırmanın şikayetten vazgeçme olmadığını ve yaşanan mağduriyetin giderileceğini söylediğini belirtti.



G.C'ye boşandığı eşinin ihtiyaç sahibi bir okula bağış yapması halinde uzlaşıp uzlaşmayacağını sorduğunu anlatan Delibaşlar, bu şekildeki yaptırımın hem kendisini huzura kavuşturacağını hem de toplumsal fayda sağlayarak manevi duygularını geliştireceğini aktardığını dile getirdi.



Delibaşlar, C.E'nin ise sanık olarak yargılandığı için mahkemede ceza almak yerine uzlaşma kapsamında bir yaptırımı kabul ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Uzlaştırma sonrasında yaptığımız görüşmede parayı bir okula bağışladığı için mutlu olduğunu ama bir daha böyle bir cezayla karşılaşmamak için çok dikkat edeceğini iletti. Sonuç olarak bu uzlaştırmada kadına eski eşi tarafından uygulanan manevi şiddet yine manevi duyguların onarılması ve üst düzeyde toplumsal faydayla çözülmüştür."