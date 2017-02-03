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Eski ev yıkılırken İngiliz menşeli el bombası bulundu

Osmaneli ilçesinde, eski olduğu için yıkım çalışmaları yapılan bir evde İngiliz menşeli patlamamış bir el bombası bulundu.

Eski ev yıkılırken İngiliz menşeli el bombası bulundu

İlçenin Borçak köyünde ikamet eden S.Ş. isimli şahıs, 2009 yılında vefat eden dedesi M.S.E.’ye ait olan ve yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan harabe halindeki evin yıkım çalışması esnasında poşet içerisinde duvara asılı vaziyette bir adet el bombasının bulunduğu jandarmaya bildirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Patlayıcı Madde İmha Timlerince yapılan çalışmalar sonucunda, İngiliz menşeli el bombasının patlamamış, pimi takılı ve küflenmiş vaziyette olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu el bombası imha edilmek üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Patlayıcı Madde İmha Timine teslim edildi.
 


Kaynak: İHA
Etiketler; #Osmaneli
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