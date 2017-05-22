Eski İçel Milletvekili Ekin Dikmen, 78 yaşında hayatını kaybetti. Dikmen için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek

Eski İçel Milletvekili Ekin Dikmen, 78 yaşında vefat etti. Dikmen için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.



Ekin Dikmen'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Muş'un Varto ilçesinde 1939 yılında doğan Dikmen, serbest avukatlık yaptı. Dikmen, 18. Dönem İçel Milletvekilliği görevinde bulundu.