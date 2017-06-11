Adalet Partisi ve Doğruyol Partisi'nden uzun yıllar Balıkesir Milletvekilliği yapan İlhan Aytekin yaşamını yitirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre; 21. Dönem Balıkesir DYP Milletvekili İlhan Aytekin evli ve 2 çocuk babasıydı. Aytekin'in cenazesi Pazartesi günü Bağlar Sokağındaki baba evinden alınarak öğle namazına müteakip Paşa Camiinden kılınacak cenaze namazı sonrası Başçeşme Mezarlığında aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.Ankara'da vefat eden Aytekin'in ölümü Balıkesir'de siyaset dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.