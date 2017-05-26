Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Aziz Çetinkaya, 37 yılda topladığı ve 100 radyodan oluşan koleksiyonunu iş yerinde sergiliyor. Çetinkaya'nın 'Radyo Huzurevi' verdiği sergi salonunda birçok çeşit radyoyu görmek mümkün.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Aziz Çetinkaya, 37 yılda topladığı 100 radyoyu sergiliyor.



Çocukluğundan beri eski radyolara merak duyan Çetinkaya, topladığı radyoları "Radyo Huzurevi" adı verdiği salonda sergilemeye başladı.



Çetinkaya'nın koleksiyonu oldukça zengin; Ahşap kasadan masa üstü nostaljik radyolara kadar birçok çeşit var.



Çetinkaya radyoların onu eski günlere götürdüğünü söyledi.





ulusalkanal.com.tr