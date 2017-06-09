Bayburtlu Hasan Erkovan, bir çoğunu çiftçilik yaptığı gençlik yıllarında kullandığı tarım aletlerinin maketini hazırlayarak, bunların gelecek kuşaklarca da tanınmasını amaçlıyor

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 70 yaşındaki Hasan Erkovan, gelecek kuşakların eski tarım aletlerini tanıması için bunların maketlerini yapıyor.



İnşaat işçisi olarak 1973'te gittiği Almanya'da uzun yıllar çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen emekli Hasan Erkovan (70), makineli tarım öncesinde kullanılan kağnı, saban, kotan ve gem gibi eşyaların maketlerini hazırlıyor.

Çiğdemlik köyünde doğup büyüdüğü evin bir bölümünü atölyeye dönüştüren Erkovan, çalışmalarını burada sürdürüyor.

Erkovan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat işçisi olarak Almanya'ya gitmeden önce köyde çiftçilik yaptığını söyledi.

Memleket özlemini gidermek için köyüne geldiğini anlatan Erkovan, geçmiş yıllarda bir çoğunu kendisinin de kullandığı, yöre halkının hayatında önemli anıları bulunan şeylerin artık yok olduğunu gördüğünü ve bunun kendisini üzdüğünü ifade etti.

Erkovan, "Eski dönemde kullandığımız her şeyin çürüdüğünü, gittiğini ve tarumar olduğunu gördüm. Bunları tekrar canlandırmaya başladım." diye konuştu.

Eski tarım aletlerinin unutulmaması, gelecek kuşakların bunları tanıması için maketleri hazırladığını kaydeden Erkovan, tatil dönemlerinde köye gelen gençler başta olmak üzere her kesimden insanların, yaptığı maketleri ilgiyle incelediğini dile getirdi.

Bazı kişilerin ise kendisini eleştirdiğini ifade eden Erkovan, "Bazı arkadaşlar 'Sen ne yapıyorsun', 'Başka işin yok mu' gibi tepkiler veriyor ancak bu eski tarım aletlerini bilmeyen gençlerimiz gelip bakıyor, hepsini soruyor, çok meraklılar. Ben de hepsini tek tek anlatıyorum. Özellikle bayramdan bayrama burası doluyor." dedi.

Babaevinin yörede geçmiş yıllarda "kırman" diye tabir edilen örtü sistemiyle yapıldığını dile getiren Erkovan, evi düzenleyerek müzeye dönüştürmeyi ve maketleri burada sergilemeyi düşündüğünü kaydetti.