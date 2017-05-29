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Eskihisar'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı

Kocaeli Eskihisar'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Sahildeki vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyle kaydetti. Doluların denize düşerken oluşturduğu görüntü yok artık dedirten cinsten.

Eskihisar'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı

Burası Kocaeli'nin Gebze İlçesi'ndeki Eskihisar sahili... Yaşanan olay ise dolu yağışı...

Yumurta büyüklüğündeki dolu denizin üzerine yağmur gibi düştü.

Dolu karşısında şaşkına dönen vatandaşlar o anları telefonlarıyla kaydetti.

Önce yavaş başlayan yağış bir dakika içinde etkisini giderek arttırdı.

Sahildeki insanların salkandığı saçaklar da onları koruyamadı.

Videodaki konuşmalardan ise bir köpeğin dolu yüzünden zor anlar yaşadığı anlaşıldı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #kocaeli
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