Eskişehir'de, adliye binasının içinde görevli polis memurlarına hakaret edip, saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
Eskişehir Adliyesinde görevli polis memurları, bir yakınlarının duruşmasını izlemeye gelen E.G. (22), K.T. (17) ve A.Ç'yi, taşkınlık çıkarmamaları konusunda uyardı.
Uyarıları dikkate almayan şüpheliler, polis memurlarına hakaret edip, saldırdı.
"Görevli memuru kasten yaralama, mukavemet, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme" suçlarından gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Adliye binasının içinde görevli polis memurlarına saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de, adliye binasının içinde görevli polis memurlarına hakaret edip, saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.