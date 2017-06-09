Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te, 2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Eskişehir'de 133 bin 725 öğrenci karnelerini aldı.

Vali Azmi Çelik, İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'ndaki karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, uzun bir eğitim öğrenim maratonunun sonuna gelindiğini kaydetti.

Bu eğitim öğretim yılının Eskişehir için başarılı geçtiğini belirten Çelik, "Uluslararası, ulusal ve bölgesel yarışmalarda başarılı olan birçok öğrencimiz bulunuyor. Öğrencilerimiz yaz tatilini aileleriyle birlikte verimli geçirmelidir. Gelecek eğitim öğretim yılına hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz dinç şekilde başlamalıdır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Çelik, öğrencilere karnelerini verdi.



Balıkesir

Balıkesir'de 184 bin 366 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Altıeylül ilçesi Kadriye-Kemal Gürel İlkokulundaki törene, Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Ahmet Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, okulu yaptıran hayırsever Kadriye Gürel, veliler ve diğer ilgililer katıldı.

Sınıfları gezerek karneleri dağıtan Vali Yazıcı, öğrencilere yaz tatilleri süresince bol bol kitap okumaları ve yaz spor okullarına gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

- Kütahya

Kütahya'da Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokulu'ndaki törende protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya'da 97 bin civarında öğrencinin karnelerini alarak yaz tatiline girdiğini söyledi.

Çocukların karne heyecanlarına ortak olduklarını belirten Nayir, "Çocuklarımız tatilde hem dinlensinler hem de eksik olan dersleri varsa onları tamamlamaya çalışsınlar. Derslerden çok kopmadan ama tatillerini de yaparak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlansınlar." dedi.

Törene, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, şube müdürleri ve veliler katıldı.



Bilecik

Bilecik'te 36 bin 480 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Vali Süleyman Elban, Cumhuriyet İlkokulu'ndaki törende, il genelinde 175 okulda görev alan 2 bin 285 öğretmenin de eğitim öğretim yılını tamamladığını söyledi.

Başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini anlatan Elban, "İnşallah öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yaz dönemini verimli ve dinlenmiş şekilde geçirerek 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazırlıklı olur. Bu süre zarfında, yeni eğitim öğretim yılına hem binaların fiziki eksiklikleri hem de tayin sonrası öğretmen eksikliklerinin tamamlanması konusunda çalışmalar yapılacak. İl olarak, eğitim kalitesini ve başarı çıtasını daha ileriye taşımayı hedefliyoruz."

Elban, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile sınıfları gezerek, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini dağıttı.