Eskişehir'de genç kızın darbedilmesi

Polis 2 kadını gözaltına aldı

Eskişehir'de tartıştıkları kadını darbettikleri iddia edilen 2 kadın gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün akşam saatlerinde Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'nde Bahar İ'nin (22), darbedilerek ağır yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.



Olay bölgesindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Bahar İ'nin ifadesinden yola çıkarak, arkadaşı olan Ezgi A. ile Cansu D'yi yakaladı. Polis, olaya karıştıkları belirlenen 1'i kadın 2 kişi aranıyor.



Kent merkezindeki bir evde "borç para isteme" meselesi yüzünden arkadaşlar arasında çıktığı iddia edilen kavgada yaralanan Bahar İ'nin Eskişehir Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.