Kentte ev ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de, ev ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çamlıca Mahallesi'nin yanı sıra kent merkezindeki 6 ayrı evden ve otomobillerden meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, kimliği tespit edilen zanlıların yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hırsızlık yaptıkları iddia edilen B.S, K.Y, H.H.E. ile Ö.İ. yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.