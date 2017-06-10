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Eskişehir'de silahlı kavga

Kavgada silahla vurulan 1 kişi öldü.

Eskişehir'de silahlı kavga

Eskişehir'de, kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti. 

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'ta İsmail A. (46) ile Bilal U. (51) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bilal U, yanında taşıdığı tabanca ile İsmail A'ya ateş edip, kaçtı.

İsmail A, olay yerinde hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bilal U'yu kent merkezindeki bir evde suç aleti silah ile yakaladı.

Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #silah #kavga #hayat
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