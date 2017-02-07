Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de uyuşturucu sattıkları öne sürülen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.



Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı.



Ekipler, şehirlerarası otobüs terminalinde bir yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda, zanlılar Uğur E. ile Mehmet T'yi yakaladı.



Gözaltına alınan zanlıların üst aramasında, 22 gram kokain bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.