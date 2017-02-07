Eskişehir'de uyuşturucudan ölüm iddiası

Evde arkadaşlarıyla uyuşturucu kullandığı öne sürülen kişi ölü bulundu

Eskişehir'de arkadaşlarıyla uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi'ndeki evinde arkadaşlarıyla "bonzai" olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen, bir teknik serviste işçi olan Haluk M. (32), bir süre sonra eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.



Yaşamını yitirdiği belirlenen Haluk M'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele ve Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.