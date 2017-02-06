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Eskişehir'deki silahlı kavga

Kavgada 2 kişiyi yaralayıp kaçtıkları iddia edilen baba ve oğlu, Bilecik'te yakalandı

Eskişehir'deki silahlı kavga

Eskişehir'de iki kişiyi silahla yaralayıp kaçtıkları öne sürülen baba ve oğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün akşam Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokağı'nda Tolga S. (25) ile akrabası Emrah S'nin (26), silahla yaralanması olayının zanlıları Erkan C. (51) ile oğlu Erhan C'nin (32) yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, iki şüphelinin araçla Bilecik'in Bozüyük ilçesine doğru gittiği bilgisine ulaştı. Zanlılar, Bozüyük ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan Erkan C. ile Erhan C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı kavga #polis #Eskişehir #Baba ve oğlu
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